Путин учредил в России орден Гагарина

Отмечается, что такой орден можно получить за заслуги в области пилотируемых космических полетов, за участие в развитии космической сферы, а также за создание и применение новых технологий в этой отрасли.

Иностранные граждане тоже могут получить такую награду за эффективное сотрудничество с Россией в космической области.

Ранее стало известно, что к награде за мужество представили летчика ВКС, который посадил подбитый Су-25, передает «Радиоточка НСН».

