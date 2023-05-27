Путин учредил в России орден Гагарина

Президент России Владимир Путин учредил в стране орден Гагарина, следует из указа.

Шойгу поручил представить девушек, поразивших БПЛА в Севастополе, к госнаградам

Отмечается, что такой орден можно получить за заслуги в области пилотируемых космических полетов, за участие в развитии космической сферы, а также за создание и применение новых технологий в этой отрасли.

Иностранные граждане тоже могут получить такую награду за эффективное сотрудничество с Россией в космической области.

Ранее стало известно, что к награде за мужество представили летчика ВКС, который посадил подбитый Су-25, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:НаградаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры