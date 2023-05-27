Путин учредил в России орден Гагарина
27 мая 202317:04
Президент России Владимир Путин учредил в стране орден Гагарина, следует из указа.
Отмечается, что такой орден можно получить за заслуги в области пилотируемых космических полетов, за участие в развитии космической сферы, а также за создание и применение новых технологий в этой отрасли.
Иностранные граждане тоже могут получить такую награду за эффективное сотрудничество с Россией в космической области.
Ранее стало известно, что к награде за мужество представили летчика ВКС, который посадил подбитый Су-25, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru