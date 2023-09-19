Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского в ООН

Законодатель назвал выступление президента Украины позором. Он удивился, что ООН предоставила ему площадку, которая была создана для дискуссий и диалога.

Шеремет счел ООН лоббистом интересов США.

Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник, 19 сентября. Он заявил о необходимости ядерного разоружения России, сообщает «Радиоточка НСН».

