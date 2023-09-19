Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского в ООН
19 сентября 202323:13
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал выступление украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Слова парламентария приводит РИА Новости.
Законодатель назвал выступление президента Украины позором. Он удивился, что ООН предоставила ему площадку, которая была создана для дискуссий и диалога.
Шеремет счел ООН лоббистом интересов США.
Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник, 19 сентября. Он заявил о необходимости ядерного разоружения России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru