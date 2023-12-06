Депутат Шеремет назвал Байдена главной угрозой человечеству

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден является главной угрозой человечеству, сообщает РИА Новости.

Депутат Шеремет предложил учредить медаль имени Байдена

По его словам, действия американского лидера по вмешательству во внутренние дела суверенных государств здравомыслящие люди во всем мире считают сумасшествием.

Он указал, что глава Белого дома «попирает все хваленые демократические принципы и международные права человека», ставя тем самым весь мир «на грань полного уничтожения».

«Байден требует немедленного отлучения от «ядерного чемоданчика» с последующим пристальным наблюдением лучших психиатров», - заключил Шеремет.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден является «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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