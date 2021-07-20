Депутат Резник прекратил избирательную кампанию
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, находящийся под домашним арестом по подозрению в незаконном обороте наркотиков, прекратил избирательную кампанию.
«В сложившейся ситуации продолжать избирательную кампанию - лишь оттягивать неизбежное. Поэтому, посоветовавшись с командой, я принял решение ее прекратить», - цитирует Резника «Интерфакс».
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что инцидент с Резником связан с его оппозиционными взглядами и критикой властей.
17 июня у депутата и его родственников прошли обыски, позже Резник был задержан. По данным следствия, Резник «незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство каннабис». Ему может грозить до трех лет лишения свободы.
Резник около десяти лет работает депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. Изначально он представлял партию «Яблоко», будучи при этом главой ее регионального отделения. Однако в 2012 году у него возник конфликт с соратниками, который привел к исключению Резника из «Яблока». В 2016 году он был избран по списку «Партии Роста», а сейчас шел на выборы самовыдвиженцем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru