В Киеве проходит акция с требованием объявить импичмент Зеленскому
Акция с требованием объявить импичмент украинскому президенту Владимиру Зеленскому проходит в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.
Акция, в которой участвует несколько сотен человек, проходит перед зданием офиса президента. Отмечается, что большинство митингующих представляют партии «Демократическая сокира», «Национальный корпус» (запрещена в РФ).
Участники акции выкрикивают лозунги, требуя отставки Зеленского, и держат в руках плакаты с аналогичным содержанием.
Как пишет агентство, поводом для акции стало интервью президента телеканалу «1+1», где участники акции усмотрели признаки госизмены.
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