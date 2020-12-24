Депутат Рады: Зеленский может оказаться последним президентом Украины

Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, поскольку его деятельность способна уничтожить институт президентства в стране. Такое мнение в эфире телеканала «Прямой» высказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, представляющий фракцию «Европейская солидарность».

«Украина исчезнет»: В Совфеде ответили на угрозы устроить «Перл-Харбор»

По словам Гончаренко, вполне возможен вариант, когда украинцы решат, что «с президентом что-то не то получилось» и согласятся на создание парламентской республики.

Зеленский работает на посту президента с мая 2019 года, однако его рейтинги уже идут вниз, а пропрезидентская партия «Слуга народа» на местных выборах осенью 2020 года во многих регионах стала только третьей.

Более того, 28% украинцев, опрошенных фондом «Демократические инициативы», признали Зеленского «неудачником 2020 года», передаёт РЕН ТВ.

Зеленский, между тем, заявил о надежде на нового президента США Джо Байдена в вопросе прекращения войны в Донбассе, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Джо БайденУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры