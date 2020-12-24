Депутат Рады: Зеленский может оказаться последним президентом Украины

По словам Гончаренко, вполне возможен вариант, когда украинцы решат, что «с президентом что-то не то получилось» и согласятся на создание парламентской республики.

Зеленский работает на посту президента с мая 2019 года, однако его рейтинги уже идут вниз, а пропрезидентская партия «Слуга народа» на местных выборах осенью 2020 года во многих регионах стала только третьей.

Более того, 28% украинцев, опрошенных фондом «Демократические инициативы», признали Зеленского «неудачником 2020 года», передаёт РЕН ТВ.

Зеленский, между тем, заявил о надежде на нового президента США Джо Байдена в вопросе прекращения войны в Донбассе, сообщает Ura.ru.

