Депутат Рады: Зеленский может оказаться последним президентом Украины
Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, поскольку его деятельность способна уничтожить институт президентства в стране. Такое мнение в эфире телеканала «Прямой» высказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, представляющий фракцию «Европейская солидарность».
По словам Гончаренко, вполне возможен вариант, когда украинцы решат, что «с президентом что-то не то получилось» и согласятся на создание парламентской республики.
Зеленский работает на посту президента с мая 2019 года, однако его рейтинги уже идут вниз, а пропрезидентская партия «Слуга народа» на местных выборах осенью 2020 года во многих регионах стала только третьей.
Более того, 28% украинцев, опрошенных фондом «Демократические инициативы», признали Зеленского «неудачником 2020 года», передаёт РЕН ТВ.
Зеленский, между тем, заявил о надежде на нового президента США Джо Байдена в вопросе прекращения войны в Донбассе, сообщает Ura.ru.
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