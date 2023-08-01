Депутат Рады заявил, что министр обороны Украины станет новым послом в Лондоне

По словам парламентария, офис президента Украины давно планирует отправить Резникова в отставку.

«Резников и сам не прочь уйти с должности министра. Он очень хотел перейти в Министерство юстиции», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что после увольнения посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко Киев решил поставить во главе посольства «не профессионального дипломата, а министра». По словам Гончаренко, украинская сторона уже поинтересовалась, как воспримут прибытие Резникова в Британию, и получила одобрительный ответ.

Пристайко был освобожден от должности поста в Соединенном Королевстве в конце июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В одном из интервью дипломат раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав «нездоровым сарказмом» слова главы государства о том, что он может благодарить за помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

