Депутат Рады высказался за прямой диалог с Москвой

По его словам, решения по результатам переговоров между Москвой и Вашингтоном в Женеве по гарантиям безопасности могут повлиять на ситуацию на Украине. «Но для того, чтобы не зависеть от результатов переговоров других государств, украинская власть должна пойти на прямой диалог с Россией», — считает парламентарий.

По словам депутата, Запад очень серьезно отнесся к выдвинутым Россией требованиям.

Россия не ответила прямо на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уенди Шерман по итогам переговоров в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Позже Пентагон отмечал увеличение числа военных на территории.



