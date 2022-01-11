Депутат Рады высказался за прямой диалог с Москвой
Украинские власти должны пойти на прямой диалог с Россией, чтобы не зависеть от результатов переговоров других участников международных дискуссий, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олега Волошина.
По его словам, решения по результатам переговоров между Москвой и Вашингтоном в Женеве по гарантиям безопасности могут повлиять на ситуацию на Украине. «Но для того, чтобы не зависеть от результатов переговоров других государств, украинская власть должна пойти на прямой диалог с Россией», — считает парламентарий.
По словам депутата, Запад очень серьезно отнесся к выдвинутым Россией требованиям.
Россия не ответила прямо на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уенди Шерман по итогам переговоров в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.
Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Позже Пентагон отмечал увеличение числа военных на территории.
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