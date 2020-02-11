Депутат Рады высказался об «умирающей» промышленности Украины
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что украинская промышленность «помирает». В эфире телеканала «112 Украина» он напомнил, что объём производства в стране снижается впервые с 2015 года.
Дубинский выразил недоумение, что у страны, которая была «крупнейшей промышленной республикой Советского Союза», нет профильного ведомства. Он призвал создать Министерство промышленности и восстанавливать отрасль, передает RT.
Ранее премьер-министр Украины Александр Гончарук назвал «просадку промышленности» главной причиной снижения поступлений в бюджет страны, отмечает РИА ФАН. К ноябрю замедление темпов промышленного производства на Украине наблюдалось во всех отраслях.
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