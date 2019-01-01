Депутат Рады посмеялся над заявлением Геращенко о неконституционности слов Зеленского
Депутат украинского парламента Евгений Балицкий раскритиковал заявление вице-спикера Ирины Геращенко. Такая реакция была вызвана тем, что она назвала слова президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации о роспуске Верховной рады «неконституционным». Об этом сообщает РИА ФАН.
Балицкий сообщил, что заявление само по себе в принципе не может являться конституционным, поскольку не является указом. По его словам, такие оценки может давать только невежда. Кроме того, депутат отметил, что этот вопрос, в принципе, не касается вице-спикера.
Своим заявлением о роспуске Верховной рады Зеленский нарушил Конституцию, и парламент имеет право не подчиниться президенту. Об этом в эфире НСН заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
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