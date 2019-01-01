Политика

Депутат Рады посмеялся над заявлением Геращенко о неконституционности слов Зеленского

20 мая19:02

Депутат украинского парламента Евгений Балицкий раскритиковал заявление вице-спикера Ирины Геращенко. Такая реакция была вызвана тем, что она назвала слова президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации о роспуске Верховной рады «неконституционным». Об этом сообщает РИА ФАН.

Политолог о роспуске Рады: «А кто на Украине соблюдает Конституцию?!»

Балицкий сообщил, что заявление само по себе в принципе не может являться конституционным, поскольку не является указом. По его словам, такие оценки может давать только невежда. Кроме того, депутат отметил, что этот вопрос, в принципе, не касается вице-спикера.

Своим заявлением о роспуске Верховной рады Зеленский нарушил Конституцию, и парламент имеет право не подчиниться президенту. Об этом в эфире НСН заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. 

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:Верховная РадаУкраинаВладимир Зеленский

партнеры