Депутат Рады посмеялся над заявлением Геращенко о неконституционности слов Зеленского

Балицкий сообщил, что заявление само по себе в принципе не может являться конституционным, поскольку не является указом. По его словам, такие оценки может давать только невежда. Кроме того, депутат отметил, что этот вопрос, в принципе, не касается вице-спикера.

Своим заявлением о роспуске Верховной рады Зеленский нарушил Конституцию, и парламент имеет право не подчиниться президенту. Об этом в эфире НСН заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

