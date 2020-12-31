Депутат Рады опубликовал фото в шапке с советской звездой
Депутат Рады, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива выложил в соцсети фотографию с шапкой-ушанкой с символикой СССР. Об этом сообщает РИА Новости.
В комментарии к фотографии депутат предложил "нацистам" арестовать себя, напомнив, что звезда на шапке - это часть формы, в которой его дед "резал глотки фашистам". Так Кива отреагировал на дело, которое возбудили против юноши из Киева.
19-летний киевлянин ранее был замечен во Львове в шапке с изображением серпа и молота. Полиция сочла это использованием запрещенной в стране коммунистической символики. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
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