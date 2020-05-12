Депутат Рады назвал украинский МИД «рассадником шизофрении»

Министерство иностранных дел Украины является «рассадником шизофрении», распространяющим «полуфашистскую тупость». С таким жестким заявлением в интервью телеканалу "112 Украина" выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Так он отреагировал на заявление МИД Украины, которое было посвящено годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов, подчеркивают Известия. Рабинович также подчеркнул, что непосредственное отношение к действиям МИД имеет президент Владимир Зеленский, поскольку внешнеполитическое ведомство – это вотчина главы государства.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Украины сделало заявление о том, что Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в выяснении всех обстоятельств трагедии в Доме профсоюзов, произошедшей 2 мая 2014 года, отмечает Life.ru. Комментируя это, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные заявления цинизмом и наглостью.