Депутат Рады назвал украинский МИД «рассадником шизофрении»
Министерство иностранных дел Украины является «рассадником шизофрении», распространяющим «полуфашистскую тупость». С таким жестким заявлением в интервью телеканалу "112 Украина" выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Так он отреагировал на заявление МИД Украины, которое было посвящено годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов, подчеркивают Известия. Рабинович также подчеркнул, что непосредственное отношение к действиям МИД имеет президент Владимир Зеленский, поскольку внешнеполитическое ведомство – это вотчина главы государства.
Напомним, ранее министерство иностранных дел Украины сделало заявление о том, что Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в выяснении всех обстоятельств трагедии в Доме профсоюзов, произошедшей 2 мая 2014 года, отмечает Life.ru. Комментируя это, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобные заявления цинизмом и наглостью.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинский народ совершил ошибку, когда принял решение об избрании президентом страны Владимира Зеленского, сообщает РЕН ТВ.
По его словам, он сам лично разочарован как избиратель. Депутат объяснил это тем, что Зеленский даже не пытается выполнять свои предвыборные обещания. Как уточняет РИА ФАН, в частности речь идет о том, что украинский лидер не предпринял самостоятельно ровным счетом ничего для освобождения украинских пленных, однако подверг жесткой критике Виктора Медведчука.
По словам Рабиновича, на сегодняшний день нет ни одного признака, что Украина сможет вернуться « в лигу нормальных государств», цитирует депутата телеканал «360».
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