Депутат Рады Кива: Шанс Зеленского в Путине
Президент России Владимир Путин может «оградить» украинского коллегу Владимира Зеленского от отстранения с поста главы государства. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Парламентарий опубликовал в Facebook обращение к Зеленскому, в котором призвал президента обратиться за помощью к Путину. Кива считает, что «история Зеленского закончится фатальным страхом и падением» из-за ряда ошибок и преступлений, совершенных им и его командой.
В частности, главный просчет украинского лидера — отставка бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, который был «опорой и защитником» Зеленского. По мнению Кивы, теперь Аваков собрал вокруг себя противников президента и готовится к отстранению главы государства от власти, отмечает РЕН ТВ.
«Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины», — считает Кива.
Как отметил депутат, Зеленскому остается либо заключить союз с РФ, либо ждать ареста и тюремного заключения, пишет Ura.ru. Кива добавил, что российский лидер может помочь коллеге обеспечить «спокойное правление без внешних и внутренних противников».
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