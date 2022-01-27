Депутат Рады Кива раскрыл «адские» планы Запада по поставке оружия на Украину
Запад поставляет летальное оружие Украине, чтобы стравить Россию и Украину и начать войну. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Илья Кива.
Депутат заявил, что «англосаксы погибать в Украине не будут», поскольку для них важно создать конфликт. По мнению Кивы, «чем больше мы, славяне, друг друга на тот свет отправим, тем им от этого лучше».
Кива отметил, что страны НАТО отдают Украине оружие, которое не сможет ее защитить, однако будет работать в качестве провокатора.
«На нашей земле готовится ад, и мы украинцы будем в нем гореть заживо», - написал депутат.
Ранее США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие виды вооружения, Турция поставляет стране ударные беспилотники Bayraktar TB2, также договор на строительство военно-морских баз и кораблей Украина заключила с Великобританией.
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