Депутат рады Гончаренко заявил, что Залужного уволили с поста главкома ВСУ
Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своём Telegram-канале заявил, что Валерий Залужный был уволен с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
«Залужный уволен с должности главнокомандующего», - написал парламентарий.
Позже в Telegram-канале министра обороны Украины Рустема Умерова появилась информация о том, что «было принято решение о смене руководства ВСУ», однако без каких-либо подробностей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с Залужным и поблагодарил его за «два года защиты» страны, а также предложил «и дальше быть в команде», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru