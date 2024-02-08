Депутат рады Гончаренко заявил, что Залужного уволили с поста главкома ВСУ

Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своём Telegram-канале заявил, что Валерий Залужный был уволен с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

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«Залужный уволен с должности главнокомандующего», - написал парламентарий.

Позже в Telegram-канале министра обороны Украины Рустема Умерова появилась информация о том, что «было принято решение о смене руководства ВСУ», однако без каких-либо подробностей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с Залужным и поблагодарил его за «два года защиты» страны, а также предложил «и дальше быть в команде», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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