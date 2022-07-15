Депутат Рады Гончаренко: Украина перевоспитает Вучича после слов о Путине
Украина с Хорватией отомстит сербскому президенту Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он намекнул, что Украина вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в Евросоюз.
«Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать», - сказал Гончаренко.
Ранее Александр Вучич заявил, что Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется «ад». Как отмечал историк Евгений Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Сербии делает громкие пророссийские заявления, так как для большинства жителей страны Путин является «мобилизующей картой».
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