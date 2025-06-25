Депутат Нилов обжалует в суде решение о его исключении из ЛДПР
Ярослав Нилов заявил НСН, что останется в ЛДПР, несмотря на его исключение из партии, а само решение будет обжаловать в суде.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил НСН, что будет в суде обжаловать решение президиума Высшего совета либерал-демократов о его исключении из партии.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что Нилова исключили из партии за нарушение партийной дисциплины. Нилов, в свою очередь, заявил, что останется в партии и будет продолжать заниматься своим делом.
«Я был и остаюсь в партии ЛДПР Жириновского. Я в этой партии 28 лет. Я никуда не ухожу, я дальше буду заниматься своим делом, помогать гражданам, помогать тем, с кем мы давно работаем, общественным организациям, экспертам. Я буду обжаловать это решение в суде с учетом допущенных нарушений», - сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар заявила «Радиоточке НСН», что Нилов нарушил партийную дисциплину и саботирует работу фракции. Это заявление было сделано в ответ на пост в соцсетях Нилова, в котором политик указал на то, что принципиальных людей выкидывают из ЛДПР, а активных членов объявляют неугодными. Он добавил, что его имя почему-то не фигурирует на официальном сайте партии. Помимо всего прочего, Нилов обвинил окружение Слуцкого в манипуляциях и интригах.
Для Нилова нынешний созыв Госдумы является уже четвертым. С 2016 года он занимает пост председателя комитета Госдумы по труду и социальной политики. В партии ЛДПР парламентарий состоял 28 лет - с 1997 года. В начале карьеры политик создал молодежную организацию ЛДПР в Люберцах, был помощником основателя партии Владимира Жириновского на общественных началах, позже был выдвинут по партийным спискам в парламент. СМИ пишут, что сегодня Нилова еще исключат из думской фракции ЛДПР.
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