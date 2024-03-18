Депутат Неверов объяснил рекордную явку россиян на президентских выборах

Как отметил политик, высокая явка россиян демонстрирует консолидацию общества.

«Это ответ на то давление, которое оказывается на Россию со стороны США и их союзников: Россия — суверенная страна, которая сама определяет свой путь развития», — подчеркнул Неверов.

Парламентарий обратил особое внимание на активность молодежи в избирательном процессе. По мнению Неверова, это связано в том числе с вниманием к проблемам молодых россиян со стороны президента Владимира Путина. Как напомнил депутат, за последние годы было многое сделано для самореализации молодых специалистов, были приняты меры поддержки молодых семей, кроме того, в стране запустили новый нацпроект «Молодежь России».

