Депутат Наумов: Послание Путина Федеральному собранию пройдет 29 февраля

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля. Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов, передает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному Собранию

«29 февраля будет послание президента», — сообщил парламентарий.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что выступление главы государства перед парламентом может пройти «в конце февраля», напоминает Ura.ru. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускал, что Путин огласит традиционное послание в конце февраля — начале марта.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ГосдумаВладимир ПутинПослание Федеральному Собранию

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