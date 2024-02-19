Депутат Наумов: Послание Путина Федеральному собранию пройдет 29 февраля
19 февраля 202411:55
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля. Об этом заявил депутат Госдумы Станислав Наумов, передает РИА Новости.
«29 февраля будет послание президента», — сообщил парламентарий.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что выступление главы государства перед парламентом может пройти «в конце февраля», напоминает Ura.ru. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускал, что Путин огласит традиционное послание в конце февраля — начале марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru