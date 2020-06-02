Депутат Мосгордумы: Закон о праве арендаторов досрочно расторгать договор позволит избежать конфликтов

«То, что (закон) упростит разрешение конфликтов, это да. Но я был и остаюсь сторонником недопущения конфликтов и ведения переговоров», - сказал Головченко в интервью АГН Москва.



Депутат отметил, что при отсутствии подобного законопроекта суды были бы завалены исковыми заявлениями. Кроме того, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, норма о досрочном прекращении арендных договоров будет отменена.



Ранее Совет Федерации одобрил закон о возможности досрочного прекращения съемщиками в одностороннем порядке договоров об аренде. Норма будет действовать до 1 октября текущего года. 22 мая «арендный» закон поддержала Государственная Дума.

