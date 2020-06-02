Депутат Мосгордумы: Закон о праве арендаторов досрочно расторгать договор позволит избежать конфликтов

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что законопроект о праве арендаторов досрочно прекращать договор в одностороннем порядке поможет избежать споров с арендодателями. Парламентарий отметил, что документ защищает, в том числе, права последних.

Одобренный Госдумой законопроект о расторжении аренды сочли неполным

«То, что (закон) упростит разрешение конфликтов, это да. Но я был и остаюсь сторонником недопущения конфликтов и ведения переговоров», - сказал Головченко в интервью АГН Москва.

Депутат отметил, что при отсутствии подобного законопроекта суды были бы завалены исковыми заявлениями. Кроме того, когда эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, норма о досрочном прекращении арендных договоров будет отменена.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о возможности досрочного прекращения съемщиками в одностороннем порядке договоров об аренде. Норма будет действовать до 1 октября текущего года. 22 мая «арендный» закон поддержала Государственная Дума.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АрендаМосгордума
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