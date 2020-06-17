Депутат Мосгордумы Медведев: Москва имеет все возможности для обеспечения дистанционного голосования

Ситуация с коронавирусом показала, что многое можно сделать дистанционно, и сейчас нет принципиальной разницы между традиционным и дистанционным способами голосования по поправкам в Конституцию, заявил АГН «Москва» депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

По его мнению, Москва имеет все возможности, чтобы обеспечить дистанционное голосование. Вместе с тем, многие жители столицы предпочтут традиционный вариант волеизъявления, полагает депутат.

Сам Медведев говорит, что пока ещё не решил, как голосовать, но само голосование считает очень важным. Среди значимых поправок депутат Мосгордумы упомянул предложение закрепить в Конституции определение брака как союза мужчины и женщины, что важно в такой традиционалистской стране, как Россия. Кроме того, Медведев выделил поправку о запрете чиновникам иметь гражданство другой страны и активы за границей.

Голосование пройдёт с 25 июня по 1 июля. Дистанционный формат голосования доступен для жителей Москвы и Нижегородской области.

