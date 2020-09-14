Депутат Мосгордумы Козлов: Онлайн-голосование на довыборах подтвердило свою эффективность
Дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов в московских районах Марьино и Бабушкинский прошли без нарушений и снова продемонстрировали свою эффективность. Такую оценку «АиФ» дал глава комиссии Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Он также считает, что онлайн-формат волеизъявления даёт возможность привлечь большее число избирателей. Козлов отметил, что на всех участках для голосования в двух муниципальных округах столицы находились наблюдатели — представители разных политических сил, функционировало видеонаблюдение, участки были оснащены КОИБами.
Всё это, по мнению народного избранника, позволяет говорить о том, что прозрачность голосования была обеспечена на всех уровнях. При электронном голосовании применяется технология «блокчейн», которая гарантирует прозрачность подсчета голосов, а также исключает утечку персональных данных и промежуточных итогов.
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