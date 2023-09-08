Депутат Милонов заявил о получении звания лейтенанта
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире программы «Соловьев Live» сообщил, что получил звание лейтенанта.
Парламентарий заявил, что указ о присвоении ему офицерского звания подписал министр обороны России Сергей Шойгу. Депутат уточнил, что в силу наличия высшего образования «перескочил» звание прапорщика.
«Не заочно получил, а находясь в рядах Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал Милонов.
Депутат регулярно бывает в зоне проведения спецоперации на Украине и публикует фото в обмундировании.
В июле издание РБК сообщало, что Шойгу запретил депутатам ездить в зону спецоперации без согласования с Министерством обороны, отмечает «Радиоточка НСН».
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