Депутат Милонов заявил о получении звания лейтенанта

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире программы «Соловьев Live» сообщил, что получил звание лейтенанта.

В Госдуме прокомментировали запрет депутатам ездить в зону спецоперации

Парламентарий заявил, что указ о присвоении ему офицерского звания подписал министр обороны России Сергей Шойгу. Депутат уточнил, что в силу наличия высшего образования «перескочил» звание прапорщика.

«Не заочно получил, а находясь в рядах Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал Милонов.

Депутат регулярно бывает в зоне проведения спецоперации на Украине и публикует фото в обмундировании.

В июле издание РБК сообщало, что Шойгу запретил депутатам ездить в зону спецоперации без согласования с Министерством обороны, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:СпецоперацияВиталий МилоновДепутатыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры