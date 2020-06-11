Депутат МГД Герасимов оценил поправки к Конституции в сфере культуры

Председатель комиссии МГД по культуре и коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что в Конституции впервые закрепляется обязанность государства на всех уровнях власти беречь культуру.

Политолог Дмитрий Орлов отметил высокий интерес к электронному голосованию среди москвичей

Депутат выразил мнение, что предлагаемые поправки определяют культуру в РФ уникальным наследием её многонационального народа, которое охраняется государством.

По его данным, на сегодняшний день москвичи подали 540 тысяч заявок на электронное голосование. Также он добавил, что лично зарегистрировал заявку на электронное голосование, присоединившись к москвичам.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.

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