Депутат МГД Герасимов оценил поправки к Конституции в сфере культуры

Депутат выразил мнение, что предлагаемые поправки определяют культуру в РФ уникальным наследием её многонационального народа, которое охраняется государством.

По его данным, на сегодняшний день москвичи подали 540 тысяч заявок на электронное голосование. Также он добавил, что лично зарегистрировал заявку на электронное голосование, присоединившись к москвичам.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.

