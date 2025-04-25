Депутат Матвеев заявил, что уважает киргизский народ

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в интервью NEWS.ru назвал положительным свое отношение к киргизскому народу, поскольку киргизы пристойно ведут себя в России.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев потребовал признать Матвеева персоной нон грата в Киргизии из-за его заявлений о «достаточно дерзком» поведении руководителей бывших советских республик, хотя от Москвы зависит большая часть их экономики. Кроме того, Матвеева упрекнули в его высказываниях касательно ареста сотрудницы Русского дома в Бишкеке Натальи Секериной.