Депутат Матвеев заявил, что уважает киргизский народ
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в интервью NEWS.ru назвал положительным свое отношение к киргизскому народу, поскольку киргизы пристойно ведут себя в России.
Напомним, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев потребовал признать Матвеева персоной нон грата в Киргизии из-за его заявлений о «достаточно дерзком» поведении руководителей бывших советских республик, хотя от Москвы зависит большая часть их экономики. Кроме того, Матвеева упрекнули в его высказываниях касательно ареста сотрудницы Русского дома в Бишкеке Натальи Секериной.
«Мои высказывания касались исключительно недружественной акции, которая была реализована, так скажем, в отношении русской культурной организации. И поэтому, на мой взгляд, именно такого рода действия, которые были предприняты в отношении Русского дома в Киргизии, и вносят разлад между странами», — сказал парламентарий.
Ранее Секерину арестовали в Киргизии по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за границей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru