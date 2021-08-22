Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента России Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" предложил установить мораторий на следующий год на проверки малого бизнеса. Он обратил внимание, что малому бизнесу пришлось наиболее тяжело, так как у него нет запасов. Сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, но не в полном объеме, обратил внимание депутат. Об этом пишет "РИА Новости".
«Мы предложили бы, тут просим вашей поддержки, на 2022 год установить мораторий на проверки, плановые проверки малого бизнеса", - сказал Макаров.
Он также попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» и ЦБ прорабатывают поправки о защите от списания по кредитам соцвыплат.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+20 564 / сут.
Умерли
176 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 414 / сут.
- Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
- «Единая Россия» и ЦБ прорабатывают поправки о защите от списания по кредитам соцвыплат
- Главными вопросами встречи Зеленского и Меркель стали Донбасс и «Северный поток-2»
- Путин: Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от коронавируса
- Путин сделал заявления о ситуации в Афганистане
- Меркель встречается с Зеленским в Киеве
- Еще немного, еще чуть-чуть. «Северный поток-2» неумолимо близится к завершению
- Путин предложил выплатить российским пенсионерам разово по 10 тысяч рублей
- Укладка «Северного потока 2» завершилась в Дании
- Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага России в Парке Победы в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru