Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса

Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента России Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" предложил установить мораторий на следующий год на проверки малого бизнеса. Он обратил внимание, что малому бизнесу пришлось наиболее тяжело, так как у него нет запасов. Сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, но не в полном объеме, обратил внимание депутат. Об этом пишет "РИА Новости".

«Мы предложили бы, тут просим вашей поддержки, на 2022 год установить мораторий на проверки, плановые проверки малого бизнеса", - сказал Макаров.

Он также попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» и ЦБ прорабатывают поправки о защите от списания по кредитам соцвыплат.







