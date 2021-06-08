Депутат ЛДПР пожаловался Бастрыкину на Жириновского
Пермский депутат ЛДПР Илья Лисняк подал два заявления в Следственный комитет России на Владимира Жириновского из-за того, что ему не позволяют выйти из партии. Об этом депутат написал в своем Instagram.
Одно из заявление направлено в отношении депутата Госдумы Владимира Жириновского, куратора Пермского края по линии ЛДПР Олега Лаврова и руководителя фракции ЛДПР в Прикамье Олега Постникова. Лисняк утверждает, что они совершили преступление по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав с использованием служебного положения). Пермский депутат подчеркнул, что эти лица затягивают его снятие с партийного учета ЛДПР, пишет ФАН.
Второе заявление Илья Лисняк написал за то, что Жириновский потребовал закрыть издание URA.RU. Лидер ЛДПР заявил, что агентство якобы клевещет на его партию.
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