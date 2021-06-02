Жириновский заявил, что в Госдуме надо оставить только три партии
Депутат Госдумы, основатель и председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил согласие с мнением зампредседателя Совбеза, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, который уверен в сохранении в Госдуме двух-трех крупных партий.
По словам Жириновского, представители ЛДПР говорят об этом на протяжении 20 лет. По мнению политика, подобный шаг «ускорит принятия любых решений в стране». Жириновский заявил, что в Госдуме должны остаться три партии. Он напомнил, что в европейских странах партия не может получить 40% в парламенте, что позволяет создавать коалиции.
По мнению политика, ЕР нужно переименовать в «Консервативную партию России», которая будет работать в правоцентристском направлении. ЛДПР, по словам ее лидера, представляет «центристское направления с налётом патриотизма». Он также предложил левым политикам объединиться в «Социал-демократическую партию» на базе действующих КПРФ, «Справедливой России», «Партии пенсионеров».
Жириновский назвал «мусором» остальные политические объединения и заявил, что они должны «уйти и не мешаться под ногами». По словам политика, они не будут допущены к участию в выборах. Об этом Жириновский заявил «Радио 1». В настоящий момент в России насчитывается около 40 политических партий. При этом в 2011 году в России было официально зарегистрировано семь партий.
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