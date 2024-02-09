Депутат Кирьянов предложил меры борьбы с рекламой в запрещенных соцсетях

«Если говорить о соцсетях корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), то мы видим, что рекламодатели все равно вкладываются в эти соцсети, они платят блогерам, которые работаю в этих сетях. После ограничения работы этих платформ произошла "усушка" пользователей, конечно же, но они там остаются. Мы предлагаем разработать поправки в налоговый кодекс, которые заблокируют вычет из налогооблагаемой базы тех расходов, которые несет рекламодатель на рекламу на недружественных платформах. Также стоит отметить, что рекламодатель, который платит блогерам за рекламу в запрещенных социальных сетях, может сделать это только "в черную", потому что это нельзя сделать по "белому контракту". В таком случае эти рекламодатели находятся не только в зоне уголовного преследования по налоговым статьям, но и по целому ряду статей уголовного кодекса. Вот такие меры остановят рекламодателей, которые связаны с запрещенными платформами», - сказал собеседник НСН.

Ранее издание РБК со ссылкой на Роскомнадзор сообщило, что бюджеты на рекламу у иноагентов в 2023 году превысили 130 миллионов рублей. Также по итогам года рекламодатели потратили почти 600 миллионов рублей на продвижение в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), отмечает «Радиоточка НСН».

