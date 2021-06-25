Депутат из Челябинской области сдаст мандат, чтобы жить в Турции
Депутат городского собрания Миасса Андрей Берсенев сдает мандат из-за получения вида на жительство в Турции, сообщило URA.RU.
Депутаты рассмотрят его заявление на сессии 25 июня. Берсенев объяснил, что российские депутаты не могут иметь вид на жительство в другом государстве, поэтому он решил сняться с должности. Политик рассказал, что ему нужно вести свой бизнес в Турции, поэтому отказаться от вида на жительство он не может.
Берсенев избирался в горсобрание два раза при поддержке «Единой России». Кроме него полномочия сдал в прошлом созыве другой миасский депутат горсобрания Вячеслав Откин. Он уехал в США.
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