Депутат из Челябинской области сдаст мандат, чтобы жить в Турции

Депутат городского собрания Миасса Андрей Берсенев сдает мандат из-за получения вида на жительство в Турции, сообщило URA.RU.

Петербургского депутата Резника отправили под домашний арест

Депутаты рассмотрят его заявление на сессии 25 июня. Берсенев объяснил, что российские депутаты не могут иметь вид на жительство в другом государстве, поэтому он решил сняться с должности. Политик рассказал, что ему нужно вести свой бизнес в Турции, поэтому отказаться от вида на жительство он не может.

Берсенев избирался в горсобрание два раза при поддержке «Единой России». Кроме него полномочия сдал в прошлом созыве другой миасский депутат горсобрания Вячеслав Откин. Он уехал в США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Челябинская ОбластьТурцияДепутат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры