Депутат Госдумы сравнил союзников США с галошами

Союзники для США сродни «галошам, которые всегда можно выбросить», это продемонстрировали события в Афганистане. Об этом заявил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

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«Для США союзники — это галоши, которые всегда можно выбросить и надеть другие. Они не собираются их ни чистить, ни ухаживать за ними, ведь такой большой выбор вокруг, и события в Кабуле это показали», — считает парламентарий.

Депутат отметил, что союзники для Вашингтона - лишь прислужники, которых при случае «стряхнут как пыль с сапог».

По словам Белика, покинувшие Афганистан Соединенные Штаты поступят так же и с союзниками из числа постсоветских стран, в частности, с Украиной.

«Как только в США поймут, что эти страны больше бесполезны в их стремлении ослабить Россию, их точно так же отшвырнут и забудут», — заключил депутат.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанСШАДепутатыГосдума
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