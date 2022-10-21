Депутат Госдумы раскритиковал идею вернуть двухлетнюю армейскую службу

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что возвращение к двухлетнему сроку службы в армии увеличило бы численность Вооруженных сил России и позволило бы лучше подготовить военнослужащих.

Нечаев в свою очередь напомнил, что из России уже уехало 600-700 тысяч мужчин. По его мнению, количество эмигрантов после увеличения срока службы в армии увеличится, причем уезжать они будут уже семьями. Депутат также заметил, что предложение Джабарова не лучшим образом скажется на раскладе сил в спецоперации.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не было никаких обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

