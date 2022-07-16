Депутат Госдумы предложил объявить Байдена в международный розыск
Президента США Джо Байдена необходимо объявить в международный розыск за политику по «спонсированию неонацизма». Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Парламентарий выразил желание привлечь к ответственности американского президента как международного преступника. По мнению Шеремета, действия Байдена привели к развязыванию военных действий на Украине.
«США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию», — цитирует депутата РИА Новости.
Шеремет добавил, что политика вмешательства Вашингтона во внутренние дела других государств создает угрозы всему человечеству.
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