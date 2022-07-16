Депутат Госдумы предложил объявить Байдена в международный розыск

Парламентарий выразил желание привлечь к ответственности американского президента как международного преступника. По мнению Шеремета, действия Байдена привели к развязыванию военных действий на Украине.

«США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию», — цитирует депутата РИА Новости.

Шеремет добавил, что политика вмешательства Вашингтона во внутренние дела других государств создает угрозы всему человечеству.

