Депутат Госдумы предложил объявить Байдена в международный розыск

Президента США Джо Байдена необходимо объявить в международный розыск за политику по «спонсированию неонацизма». Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

В США уличили Байдена в попытке переложить на Путина ответственность за проблемы страны

Парламентарий выразил желание привлечь к ответственности американского президента как международного преступника. По мнению Шеремета, действия Байдена привели к развязыванию военных действий на Украине.

«США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию», — цитирует депутата РИА Новости.

Шеремет добавил, что политика вмешательства Вашингтона во внутренние дела других государств создает угрозы всему человечеству.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РозыскДжо БайденГосдума
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