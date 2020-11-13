Депутат Госдумы исключил переговоры с Украиной по поставкам воды в Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым, потому что украинская сторона не может гарантировать ее безопасность, пишет РИА Новости.

Шеремет отметил, что российская сторона понимает, чем могут обернуться переговоры с Украиной о поставках воды. Он добавил, что у власти на Украине якобы находятся националисты, поэтому они могут «отравить эту воду».

Депутат подчеркнул, что Крым сможет справиться с любыми вызовами при поддержке федерального центра.

Кабмин выделил на план по обеспечению Крыма водой 50 млрд рублей

До включения Крыма в состав РФ Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Однако после проведения российской стороной референдума о присоединении, подача воды по Северо-Крымскому каналу была полностью остановлена. Из-за малого количества осадков в этом году, созданные Россией водохранилища естественного наполнения обмелели.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаВодаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры