Депутат Госдумы исключил переговоры с Украиной по поставкам воды в Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым, потому что украинская сторона не может гарантировать ее безопасность, пишет РИА Новости.

Шеремет отметил, что российская сторона понимает, чем могут обернуться переговоры с Украиной о поставках воды. Он добавил, что у власти на Украине якобы находятся националисты, поэтому они могут «отравить эту воду».

Депутат подчеркнул, что Крым сможет справиться с любыми вызовами при поддержке федерального центра.