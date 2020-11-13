Депутат Госдумы исключил переговоры с Украиной по поставкам воды в Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не будет вести переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым, потому что украинская сторона не может гарантировать ее безопасность, пишет РИА Новости.
Шеремет отметил, что российская сторона понимает, чем могут обернуться переговоры с Украиной о поставках воды. Он добавил, что у власти на Украине якобы находятся националисты, поэтому они могут «отравить эту воду».
Депутат подчеркнул, что Крым сможет справиться с любыми вызовами при поддержке федерального центра.
До включения Крыма в состав РФ Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Однако после проведения российской стороной референдума о присоединении, подача воды по Северо-Крымскому каналу была полностью остановлена. Из-за малого количества осадков в этом году, созданные Россией водохранилища естественного наполнения обмелели.
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