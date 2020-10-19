Кабмин выделил на план по обеспечению Крыма водой 50 млрд рублей
Правительство РФ подготовило комплексный план надежного водоснабжения Крыма. В него входит 14 мероприятий, на реализацию которых планируется направить 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
В Севастополе ранее ввели режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в Чернореченском водохранилище. В комментарии РИА ФАН директор севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Зубкова Николай Дьяков рассказал, из-за чего Севастополь испытывает дефицит воды, а также почему обильные осадки нынешней зимой особенно важны для Крыма.
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