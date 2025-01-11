Депутат ГД сообщил о движении войск вокруг Калининградской области

Вокруг Калининградской области «раздувается» военная эскалация. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на депутата от региона, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника.

Политик рассказал, что в городе Гданьск в Польше, находящемся в 50 км от Калининградской области, расположили танки. По его словам, танковые колонны также «шли по окружной дороге вокруг Варшавы».