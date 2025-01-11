Депутат ГД сообщил о движении войск вокруг Калининградской области

Вокруг Калининградской области «раздувается» военная эскалация. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на депутата от региона, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника.

Политик рассказал, что в городе Гданьск в Польше, находящемся в 50 км от Калининградской области, расположили танки. По его словам, танковые колонны также «шли по окружной дороге вокруг Варшавы».

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Колесник добавил, что такая ситуация наблюдается уже не первый раз. В связи с этим депутат считает, что вокруг российского региона в данный момент «завязывается европейский военный узел».

До этого президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград исторически литовским городом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в интервью НСН заметил, что в Литве давно рассуждают о том, что Калининград принадлежит им, но ссылаются на те времена, когда страной фактически управляли русские.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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