Депутат ФРГ призвал обсудить водную блокаду Крыма Киевом

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вольдемар Гердт заявил, что планирует поднять вопрос о водной блокаде Крыма Украиной. Об этом пишет «Газета.ру».

Решение Украины о прекращении подачи пресной воды полуострову депутат назвал методом средневековой осады. По его словам, он обсудит с парламентариями вопрос о том, являются ли действия Украины нарушением международного права.

Также Гердт напомнил, что Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов в стране. Он попросит германское правительство оценить эффективность инвестиций в развитие демократического сообщества на территории Украины.