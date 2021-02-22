Депутат ФРГ призвал обсудить водную блокаду Крыма Киевом

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вольдемар Гердт заявил, что планирует поднять вопрос о водной блокаде Крыма Украиной. Об этом пишет «Газета.ру».

Решение Украины о прекращении подачи пресной воды полуострову депутат назвал методом средневековой осады. По его словам, он обсудит с парламентариями вопрос о том, являются ли действия Украины нарушением международного права.

Также Гердт напомнил, что Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов в стране. Он попросит германское правительство оценить эффективность инвестиций в развитие демократического сообщества на территории Украины.

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После присоединения Крыма в состав РФ в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла доступ к пресной воде по Северо-Крымском каналу. В результате этих действий полуостров потерял более 85% от общего объема пресной воды.



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Фото: bundestag.de
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