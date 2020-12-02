Депутат Европарламента, принимавший участие в незаконной вечеринке, подал в отставку
Депутат Европарламента, запечатленный в Брюсселе на запрещенной секс-вечеринке, представитель Венгрии Йожеф Сайер, подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Euronews.
Агентство отмечает, что данное мероприятие было организовано в подвале одного из баров в центре Брюсселя, несмотря на действующие в Бельгии ограничения на работу баров и прочих публичных мест из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Бельгийская прокуратура сообщила, что все 25 человек, присутствующие на незаконном мероприятии, были задержаны. Депутат Сайер также признал свою вину и попросил прощения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- В Москве умерли еще 75 пациентов с подтвержденным COVID-19
- «Локомотив» уступил «Зальцбургу» в матче Лиги чемпионов и лишился шанса выйти в плей-офф
- СМИ: В Азию идут около 20 танкеров с нефтью из США
- Власти не нашли террористического следа в наезде на пешеходов в немецком Трире
- Штаб Трампа подал иск из-за нарушений на голосовании в Висконсине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru