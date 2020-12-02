Депутат Европарламента, принимавший участие в незаконной вечеринке, подал в отставку

Депутат Европарламента, запечатленный в Брюсселе на запрещенной секс-вечеринке, представитель Венгрии Йожеф Сайер, подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Euronews.

Агентство отмечает, что данное мероприятие было организовано в подвале одного из баров в центре Брюсселя, несмотря на действующие в Бельгии ограничения на работу баров и прочих публичных мест из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Бельгийская прокуратура сообщила, что все 25 человек, присутствующие на незаконном мероприятии, были задержаны. Депутат Сайер также признал свою вину и попросил прощения.

