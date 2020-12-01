В Бельгии дипломатов оштрафовали после секс-вечеринки за нарушение коронавирусных мер

Около двадцати участников секс-вечеринки в Брюсселе были оштрафованы за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщает издание Dernière Heure со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры города Сару Дюран.

По данным издания, в пятницу вечером в центре бельгийской столицы неподалёку от центрального полицейского участка прошла секс-вечеринка с алкоголем и наркотиками. В мероприятии участвовали европейские дипломаты, позже стало известно, что один из них — депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Саджер.

Появившаяся в здании полиция обнаружила нескольких человек в обнажённом виде, один из присутствующих попытался сбежать, выбравшись на карниз, однако получил травму. Кроме того, беглец заявил о парламентской неприкосновенности, так как он является иностранным депутатом, в связи с чем потребовалось вмешательство бельгийского МИД.

Всех участников вечеринки оштрафовали и отпустили. Прокуратура Брюсселя отказалась комментировать обстоятельства инцидента и личности участников вечера.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ШтрафКоронавирусДипломатыБельгия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры