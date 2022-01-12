Депутат Чепа заподозрил уйгуров в мятеже в Казахстане
По его словам, предстоит разобраться в действиях Карима Масимова, который занимал пост главы Комитета национальной безопасности страны.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявил, что действия экс-главы Комитета нацбезопасности Казахстана вызывают серьезные вопросы.
«Возникает огромное количество вопросов, как Карим Масимов мог сдать все структуры спецслужб, которые просто открыли двери и сказали «пожалуйста, революционеры, заходите, смотрите, берите». А он на минуточку уйгур, а это серьезный вопрос. Мы знаем количество уйгуров в Афганистане, непонятно – есть связь, нет связи с этим. Это еще предстоит выяснять. Кто эти люди, которых задержали и которые не говорят на казахском языке, очень много вопросов», - отметил Чепа.
Социально-экономическая система Казахстана, которая была выстроена при Назарбаеве, должна была рухнуть, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН ранее.
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