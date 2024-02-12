Депутат Чепа: Новый президент Финляндии побоится «провоцировать» Россию
Алексей Чепа заявил НСН, что с приходом к власти Александра Стубба в отношениях Москвы и Хельсинки ничего не поменяется.
У Финляндии и других соседей не хватит смелости совершать вооруженные провокации против России, заявил НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, с приходом к власти Александра Стубба в отношениях Москвы и Хельсинки ничего не поменяется.
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб победил во втором туре президентских выборов с 51,6% голосов. Политик является сторонником сохранения жесткого курса в отношении Москвы. Он заявлял, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт на Украине. Он также призывал активизировать поддержку Киева.
«Отношения с Россией вряд ли изменятся в лучшую или худшую сторону, потому что Финляндия идет по пути той политики, которую проводит коллективный Запад. Риторика нового президента может измениться, если изменится ситуация и страны НАТО замолчат. Я надеюсь, что население Европы вне зависимости от странных политиков, которых становится все больше, понимает, что кризис, к которому привели лидеры стран, ничего хорошего народу не сулит», - отметил он.
При этом, по его словам, Финляндия не будет переходить «красную черту» в отношениях с Москвой.
«Вряд ли хватит смелости у Финляндии и других соседей совершать вооруженные провокации сегодня против России. Эту красную черту они боятся переходить. Россия, конечно, к этому всегда готова, но мы очень сожалеем, что нас вынуждают к ответным шагам, хотя Россия и Финляндия долгие годы поддерживали дружеские отношения», - заключил собеседник НСН.
Новый президент Финляндии Александр Стубб будет работать над развертыванием баз НАТО в стране, границы с Россией в связи с этим открыты в ближайшее время не будут, заявил ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин «Радиоточке НСН».
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