Депутат Чепа: Новый президент Финляндии побоится «провоцировать» Россию

«Отношения с Россией вряд ли изменятся в лучшую или худшую сторону, потому что Финляндия идет по пути той политики, которую проводит коллективный Запад. Риторика нового президента может измениться, если изменится ситуация и страны НАТО замолчат. Я надеюсь, что население Европы вне зависимости от странных политиков, которых становится все больше, понимает, что кризис, к которому привели лидеры стран, ничего хорошего народу не сулит», - отметил он.

При этом, по его словам, Финляндия не будет переходить «красную черту» в отношениях с Москвой.

«Вряд ли хватит смелости у Финляндии и других соседей совершать вооруженные провокации сегодня против России. Эту красную черту они боятся переходить. Россия, конечно, к этому всегда готова, но мы очень сожалеем, что нас вынуждают к ответным шагам, хотя Россия и Финляндия долгие годы поддерживали дружеские отношения», - заключил собеседник НСН.

Новый президент Финляндии Александр Стубб будет работать над развертыванием баз НАТО в стране, границы с Россией в связи с этим открыты в ближайшее время не будут, заявил ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин «Радиоточке НСН».

