Депутат бундестага уличил НАТО в обмане СССР при Горбачёве
Советское руководство при Михаиле Горбачёве совершило непростительную ошибку, отказавшись от закрепления обещаний НАТО не расширяться восточнее Германии. Об этом заявил немецкий депутат Александер Ной, являющийся представителем фракции «Левые» по вопросам внешней политики в Бундестаге.
Ной считает, что таким образом Советский Союз фактически дал себя обмануть, сообщает РИА ФАН. Парламентарий напомнил, что уже в 1999 году Североатлантический альянс начал расширяться в сторону границ России, и продолжает делать это сегодня.
Депутат напомнил о предстоящих в марте военных учениях стран НАТО «Защитник Европы 2020» под предлогом «российской угрозы». Ной отмечает, что на самом деле агрессором выступает именно военный альянс.
В последние годы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, разместив основную часть сил в странах Прибалтики и Польше, заявил ранее начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он отмечал активную модернизацию авиабаз и других объектов военной инфраструктуры альянса, передает RT.
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