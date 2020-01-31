Депутат бундестага уличил НАТО в обмане СССР при Горбачёве

Ной считает, что таким образом Советский Союз фактически дал себя обмануть, сообщает РИА ФАН. Парламентарий напомнил, что уже в 1999 году Североатлантический альянс начал расширяться в сторону границ России, и продолжает делать это сегодня.

Депутат напомнил о предстоящих в марте военных учениях стран НАТО «Защитник Европы 2020» под предлогом «российской угрозы». Ной отмечает, что на самом деле агрессором выступает именно военный альянс.

В последние годы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, разместив основную часть сил в странах Прибалтики и Польше, заявил ранее начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он отмечал активную модернизацию авиабаз и других объектов военной инфраструктуры альянса, передает RT.

