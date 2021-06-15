Депутат бундестага назвал чушью предложение Украины обменять Крым на СП-2
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт раскритиковал предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запустить «Северный поток-2» в обмен на Крым, сообщили РИА Новости.
Он заявил, что украинские политики пытаются угодить западным спонсорам, сообщили «Известия». «Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм», — подчеркнул политик.
Гердт добавил, что Германия нуждается в благополучной реализации проекта больше, чем Россия. По его словам, Москва может развернуть газопровод в Китай, а вот Берлин потерпит большие экономические потери, если начнет закупать газ у США, пишет телеканал «360».
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