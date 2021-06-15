Депутат бундестага назвал чушью предложение Украины обменять Крым на СП-2

Он заявил, что украинские политики пытаются угодить западным спонсорам, сообщили «Известия». «Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм», — подчеркнул политик.

Гердт добавил, что Германия нуждается в благополучной реализации проекта больше, чем Россия. По его словам, Москва может развернуть газопровод в Китай, а вот Берлин потерпит большие экономические потери, если начнет закупать газ у США, пишет телеканал «360».

