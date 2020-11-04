Демонстранты в Нью-Йорке требуют ухода Трампа

Протестующие в центре Нью-Йорка требуют ухода действующего президента США Дональда Трампа и вице-президента страны Майка Пенса, сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства передаёт с места событий, что в районе парка Юнион-сквер небольшая группа протестующих скандирует лозунги против Трампа. Несколько десятков граждан выкрикивают речёвки «Трамп не мой президент», «Трамп, Пенс, уходите сейчас», «К черту Трампа». Кроме того, протестующие держат транспаранты Black Lives Matter. Полицейский вертолёт ведёт наблюдение за демонстрантами.

Ситуация в городе спокойная. Улицы патрулируют усиленные отряды полиции, ряд зданий в Нью-Йорке огорожены забором: в частности, ограждён небоскрёб Trump Tower на Пятой авеню.

На Таймс-сквер, где небольшая группа людей следит за подсчётом голосов на большом экране, также без происшествий.

В США проходят всеобщие выборы, в ходе которых американцы изберут нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. В большинстве штатов работа избирательный участков завершена. По предварительным подсчётам, Трамп пока лидирует по числу голосов избирателей.

