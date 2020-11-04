В США оглашены предварительные результаты президентских выборов
Действующий президент США Дональд Трамп пока лидирует по числу голосов избирателей на выборах, сообщает РИА Новости.
Глава Белого дома набрал 50,5% - подсчитано около 23% бюллетеней. Противник Трампа Джо Байден набирает 48,3% голосов американцев.
На момент закрытия участков в половине штатов США каждый из соперников имел реальные шансы на победу, сообщает ТАСС.
До сих пор ни один из них не набрал 270 голосов выборщиков, которые необходимы для выигрыша. В «колеблющихся штатах» ни один из кандидатов не получил ощутимого преимущества.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп получил в общей сложности 22 825 137 голосов (50,7%), а Джозеф Байден - 22 686 646 голосов (48,3%).
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