В США оглашены предварительные результаты президентских выборов

Действующий президент США Дональд Трамп пока лидирует по числу голосов избирателей на выборах, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома набрал 50,5% - подсчитано около 23% бюллетеней. Противник Трампа Джо Байден набирает 48,3% голосов американцев.

На момент закрытия участков в половине штатов США каждый из соперников имел реальные шансы на победу, сообщает ТАСС.

До сих пор ни один из них не набрал 270 голосов выборщиков, которые необходимы для выигрыша. В «колеблющихся штатах» ни один из кандидатов не получил ощутимого преимущества.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп получил в общей сложности 22 825 137 голосов (50,7%), а Джозеф Байден - 22 686 646 голосов (48,3%).

