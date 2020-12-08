«Дело грязное». В Чечне оценили похороны убийцы школьного учителя
Политики в эфире НСН прокомментировали репортаж чеченского телеканала, который назвал Анзорова "жертвой провокации".
«Жертвой провокации» назвали Абдуллаха Анзорова, отрезавшего голову школьному учителю Самюэлю Пати, в репортаже чеченского гостелеканала «Грозный», посвященном похоронам Анзорова. Застреленного французской полицией 18-летнего уроженца Чечни похоронили в селе Шалажи 6 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийству французского учителя нет оправдания. Однако отметил, что государственные каналы могут транслировать разные точки зрения, в том числе такие, которые не совпадают «с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть», - «абсолютного осуждения этого убийства» и понимания «неприемлемости подобных действий».
Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в эфире НСН выразил недоумение по поводу заявления чеченского телеканала об Анзорове.
«Дело грязное. И со стороны французских СМИ и наших. Начинают комментировать, что это теракт. Да, убийство надо отнести к теракту. Но сподвигнули-то они, французская сторона, на этот теракт. Почему этот парень убил? Не совсем здоровый, наверное, был. Но в любом случае, преступление есть преступление, и оно должно быть осуждено. Ни под каким видом оправдания нет. Зачем его в Чечне хоронить? Из Франции привести и в Чечне хоронить - я не понимаю. Он же гражданин Франции был, этот мальчик. И зачем телевидение в это дело вмешивается? Никакого оправдания этому нет. Это неправильно, нагнетает межнациональные отношения, межрелигиозные отношения», - сказал Вахаев.
Глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов в свою очередь не увидел в репортаже чеченского госканала экстремизма и оправдания терроризма. По его мнению, скорее нужно говорить о праве на свободу слова.
«Я не видел этот сюжет, не могу сказать, это экстремизм или нет. Органы, которые надзирают за средствами массовой информации, должны дать оценку с позиции экстремистской деятельности. Но вот во Франции говорили, что это свобода, открытость прессы, гласность. Телевизионный канал Чечни может сделать так же», - заметил Неверов в беседе с НСН.
Анзоров убил школьного учителя Самюэля Пати 16 октября в пригороде Парижа. Он обезглавил педагога за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- Глава Следственного комитета РФ призвал признать криптовалюту имуществом
- Концерты «Би-2» и других музыкантов покажут в кинотеатрах
- Госдума одобрила перенос предустановки российского ПО на гаджеты
- Глава Роспотребнадзора посоветовала не ходить в гости в Новый год
- Госдума рассмотрит законопроект о запрете публиковать сведения о должностных лицах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru