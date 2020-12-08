«Дело грязное». В Чечне оценили похороны убийцы школьного учителя

«Дело грязное. И со стороны французских СМИ и наших. Начинают комментировать, что это теракт. Да, убийство надо отнести к теракту. Но сподвигнули-то они, французская сторона, на этот теракт. Почему этот парень убил? Не совсем здоровый, наверное, был. Но в любом случае, преступление есть преступление, и оно должно быть осуждено. Ни под каким видом оправдания нет. Зачем его в Чечне хоронить? Из Франции привести и в Чечне хоронить - я не понимаю. Он же гражданин Франции был, этот мальчик. И зачем телевидение в это дело вмешивается? Никакого оправдания этому нет. Это неправильно, нагнетает межнациональные отношения, межрелигиозные отношения», - сказал Вахаев.

Глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов в свою очередь не увидел в репортаже чеченского госканала экстремизма и оправдания терроризма. По его мнению, скорее нужно говорить о праве на свободу слова.

«Я не видел этот сюжет, не могу сказать, это экстремизм или нет. Органы, которые надзирают за средствами массовой информации, должны дать оценку с позиции экстремистской деятельности. Но вот во Франции говорили, что это свобода, открытость прессы, гласность. Телевизионный канал Чечни может сделать так же», - заметил Неверов в беседе с НСН.

Анзоров убил школьного учителя Самюэля Пати 16 октября в пригороде Парижа. Он обезглавил педагога за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада.

