Дело адвокатов Навального поступило в суд
Дело трех адвокатов оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) зарегистрировано в Петушинском районном суде Владимирской области, сообщает «Лента.ру».
На территории суда находится колония общего режима ИК-2 в Покрове — первая, в которую скончавшегося Навального отправили после возвращения в Россию в 2021 году. Позднее там его судили по уголовному делу.
Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Как считает следствие, правозащитники регулярно передавали письма политика из колонии его соратникам.
28 мая Кобзеву и Липцеру продлили срок заключения под стражей.
Ранее главы МИД ЕС утвердят новый санкционный режим «имени Навального» против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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