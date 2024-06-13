Дело адвокатов Навального поступило в суд

На территории суда находится колония общего режима ИК-2 в Покрове — первая, в которую скончавшегося Навального отправили после возвращения в Россию в 2021 году. Позднее там его судили по уголовному делу.

Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Как считает следствие, правозащитники регулярно передавали письма политика из колонии его соратникам.

28 мая Кобзеву и Липцеру продлили срок заключения под стражей.

Ранее главы МИД ЕС утвердят новый санкционный режим «имени Навального» против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

