Делегация России пригрозила покинуть форум ОБСЕ

Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов заявил, что представители России покинут форум, если Украина продолжит придерживаться «лживой и безответственной риторики», сообщает РИА Новости.

По его словам, «необычную военную деятельность» десятков тысяч украинских военнослужащих в Донбассе представители Украины прикрывают «ширмой» из «необдуманных высказываний о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах».

Гаврилов пригрозил, что если украинская делегация «продолжит придерживаться подобной риторики», то «профессионального обсуждения не получится» и последующие инсинуации «их западные спонсоры будут выслушивать без участия представителей России».

Руководитель делегации РФ отметил, что российские войска, после проведения контрольных проверок, «вернулись в места постоянной дислокации». Также Гаврилов напомнил, что Россия всегда выступала и выступает за мирное урегулирование конфликта и неукоснительное соблюдение Минских договорённостей.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия выйдет из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если её права попытаются ограничить, сообщает РИА ФАН.

