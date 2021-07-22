Делегация России пригрозила покинуть форум ОБСЕ
Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов заявил, что представители России покинут форум, если Украина продолжит придерживаться «лживой и безответственной риторики», сообщает РИА Новости.
По его словам, «необычную военную деятельность» десятков тысяч украинских военнослужащих в Донбассе представители Украины прикрывают «ширмой» из «необдуманных высказываний о якобы концентрации вооруженных сил России в приграничных районах».
Гаврилов пригрозил, что если украинская делегация «продолжит придерживаться подобной риторики», то «профессионального обсуждения не получится» и последующие инсинуации «их западные спонсоры будут выслушивать без участия представителей России».
Руководитель делегации РФ отметил, что российские войска, после проведения контрольных проверок, «вернулись в места постоянной дислокации». Также Гаврилов напомнил, что Россия всегда выступала и выступает за мирное урегулирование конфликта и неукоснительное соблюдение Минских договорённостей.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия выйдет из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если её права попытаются ограничить, сообщает РИА ФАН.
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