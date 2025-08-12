В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом авто и убийством военного
ФСБ предотвратила теракт в Московской области, готовившийся агентом украинских спецслужб в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Как отметили силовики, фигурант - гражданин России и Украины 1989 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон", завербованный на территории третьей страны», - указали в ФСБ.
Злоумышленник по инструкциям куратора изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал бомбу в автомобиле, купленном на деньги противника. Масса взрывчатого вещества превышала 60 кг. Авто с взрывчаткой должно было быть припарковано в определенном месте, его планировали подорвать в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военного Минобороны РФ. Подозреваемого задержали на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого теракта.
Фигурант дал признательные показания по факту сотрудничества с украинскими спецслужбами, по его словам, ему обещали помочь избежать мобилизации в ВСУ в обмен на совершение преступления. Правоохранители возбудили уголовные дела о госизмене, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки. Злоумышленник заключен под стражу.
Ранее ФСБ пресекла диверсию на железнодорожном перегоне Транссибирской магистрали, был задержан местный житель, планировавший поджечь релейный шкаф, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru