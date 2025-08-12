В Подмосковье предотвратили теракт с подрывом авто и убийством военного

ФСБ предотвратила теракт в Московской области, готовившийся агентом украинских спецслужб в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Как отметили силовики, фигурант - гражданин России и Украины 1989 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон", завербованный на территории третьей страны», - указали в ФСБ.

Злоумышленник по инструкциям куратора изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал бомбу в автомобиле, купленном на деньги противника. Масса взрывчатого вещества превышала 60 кг. Авто с взрывчаткой должно было быть припарковано в определенном месте, его планировали подорвать в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военного Минобороны РФ. Подозреваемого задержали на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого теракта.

Фигурант дал признательные показания по факту сотрудничества с украинскими спецслужбами, по его словам, ему обещали помочь избежать мобилизации в ВСУ в обмен на совершение преступления. Правоохранители возбудили уголовные дела о госизмене, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки. Злоумышленник заключен под стражу.

Ранее ФСБ пресекла диверсию на железнодорожном перегоне Транссибирской магистрали, был задержан местный житель, планировавший поджечь релейный шкаф, пишет 360.ru.

