Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу отправляется в КНДР

Делегация министерства обороны России отправляется сегодня с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Группу возглавит руководитель оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Делегация примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 70-летием победы Северной Кореи в войне 1950-1953 годов. Как заявили на Фрунзенской набережной, визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей. Он также должен стать важным этапом развития комплексного сотрудничества между двумя государствами.

Днём ранее КНДР в очередной раз осуществила пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил поставками оружия Пхеньяну, если Южная Корея начнёт помогать Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МинобороныКНДРСергей Шойгу

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